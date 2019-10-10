Лавров заявил, что РФ будет добиваться начала диалога Дамаска и Анкары

Россия заинтересована в скорейшем успокоении ситуации на севере Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва будет добиваться налаживания диалога Дамаска и Анкары, канал военной связи между Россией и Турцией работает.

«Сейчас мы будем добиваться необходимости завязывания диалога между Турцией и Сирийской Арабской Республикой. У нас есть основания полагать, что это в интересах обеих сторон», - считает Лавров.

Девятого октября Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии против Рабочей партии Курдистана и группировки ИГИЛ*(запрещены в России). Первые интенсивные удары были нанесены по провинции Хасака.

На действия Анкары уже обратили внимание в ЕС. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала турецкую сторону прекратить боевые действия в САР, так как это усугубляет обстановку в регионе.

*Рабочая партия Курдистана, ИГИЛ — запрещенные в РФ террористические организации.