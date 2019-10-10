В ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил

Представители ДНР запустили первую сигнальную ракету в знак готовности к началу отвода сил в районе Петровского в Донбассе. За событиями следит на месте корреспондент «Звезды» Екатерина Габель.

Сейчас представители самопровозглашенной Донецкой народной республики ждут симметричного ответа от ВСУ.

Это не первая попытка начать отвод сил в регионе после достигнутых договоренностей на недавней встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Накануне в районе Петровского в Донбассе ополченцы запустили две сигнальные ракеты, информирующие о готовности возобновить разведение сил и средств. Однако со стороны украинских силовиков ответных действий так и не последовало. Попытались начать отвод сил и в ЛНР. Сигнальная ракета была запущена в районе Золотого, но и там ополченцы не дождались ответа со стороны ВСУ.