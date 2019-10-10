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Экологичный транспорт: в США белка превратила автомобиль в гнездо

Ян Брацкий
12:32 10.10.2019
Владелец автомобиля достал из-под капота более 200 грецких орехов и целую охапку мха.
Экологичный транспорт: в США белка превратила автомобиль в гнездо
© Фото: Chris Persic, facebook

Белка превратила подкапотное пространство корейского внедорожника в склад орехов. Не повезло супружеской чете, проживающей в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. О произошедшем на своей странице в Facebook рассказал глава семейства.

По его словам, жена поехала по делам, когда услышала грохот и почувствовала запах гари. Припарковавшись на обочине, она заглянула под капот и увидела, что все свободное пространство завалено мхом и грецкими орехами.

Приехавший на помощь мужчина извлек из ниш моторного отсека более 200 штук орехов, после чего отправился в сервис, где автомобиль восстановили окончательно. Теперь водитель призывает своих коллег периодически заглядывать под капот.

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