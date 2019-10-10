Зеленский заявил о намерениях Порошенко возглавить новый Майдан

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой бывшего лидера страны Петра Порошенко стремление возглавить новый Майдан. По его словам, экс-президент просто не может смириться со своим изменившимся статусом.

«Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана… Его риторика меняется, как и его статус. Но он забывает, что уже не президент», - отметил Зеленский в ходе пресс-конференции 10 октября.

По мнению главы государства, неверие Порошенко в свой новый статус становится «проблемой на физическом уровне». Зеленский добавил, что экс-президент выступает против разведения сил и средств в Донбассе, так как «формула Штайнмайера» «идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах». При этом он признал сложившуюся ситуацию ошибкой со стороны своей команды, которая не вела достаточной коммуникации с людьми.

Разведение сил и средств в Донбассе должно произойти 10 октября. Это будет уже третья попытка отвода войск - первые две провалились по вине Киева.

В начале месяца на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве вспыхнули протесты против так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. На митинге выступал и бывший президент страны. Ранее экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко осудила Порошенко за попытки «раскачать лодку» и заявила, что новые митинги выгодны только тому, кто проиграл президентские выборы.