В ПДД внесут электросамокаты и гироскутеры

ГИБДД России совместно с министерством транспорта в настоящее время прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые будут касаться использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор полиции Владимир Кузин.

«На сегодняшний день нормативно данные транспортные средства и механические устройства передвижения не определены. Совместно с Минтрансом России идет разработка изменений в правилах дорожного движения, которые будут регламентировать в понятийном аппарате подобные устройства, какие из них могут допускаться для участия в движении и каким образом они должны двигаться по тротуарам, по проезжей части, по велодорожкам», - приводит РИА Новости слова Кузина.

В ГИБДД пояснили: связано это с тем, что в последнее время электросамокаты и гироскутеры стали пользоваться большой популярностью, в том числе и у детей.

Данный проект поправок еще находится на стадии обсуждения, окончательного решения по этому вопросу нет. По некоторым данным, после введения новых правил передвижение на электросамокатах и гироскутерах будет возможно только по велосипедной дорожке или тротуару со скоростью не более 20 километров в час.