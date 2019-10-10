Взрыв прогремел возле аэропорта в городе Линц в Австрии
В результате инцидента пострадали девять человек, трое из которых получили тяжелые травмы.
© Видео: Christian Zeintl, twitter © Фото: Westdeutsche Zeitung, Twitter
Взрыв прогремел возле аэропорта в городе Линц в Австрии. Как сообщают журналисты местного телеканала NTV, ранены девять человек. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены в реанимационные отделения ближайших больниц.
Трагедия произошла на предприятии по утилизации мусора. После громкого хлопка там начался пожар. Сейчас к месту происшествия стягиваются оперативные службы, оно оцеплено. Уже рухнули перекрытия в двух производственных помещениях. Причина взрыва и другие подробности инцидента не сообщаются.