Взрыв прогремел возле аэропорта в городе Линц в Австрии. Как сообщают журналисты местного телеканала NTV, ранены девять человек. Трое из них в тяжелом состоянии доставлены в реанимационные отделения ближайших больниц.

Трагедия произошла на предприятии по утилизации мусора. После громкого хлопка там начался пожар. Сейчас к месту происшествия стягиваются оперативные службы, оно оцеплено. Уже рухнули перекрытия в двух производственных помещениях. Причина взрыва и другие подробности инцидента не сообщаются.