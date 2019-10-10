Москва и Каир обсудили возобновление чартерного авиасообщения

Возобновление чартерной программы полетов в курортные города Египта из России возможно только после снятия всех вопросов, касающихся безопасности в аэропортах.

С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров после переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

«Пока еще сняты не все вопросы, связанные с безопасностью в египетских аэропортах. В ближайшее время планируется ускорить процедуры ответа на все технические вопросы, которые остались в этой связи. Я очень рассчитываю, что, если все ответы будут получены, будут, наверное, еще контрольные посещения аэропортов Египта российскими авиаспециалистами. После этого будут приниматься решения по возобновлению полетов в курортные города Каира», - заявил Мантуров журналистам.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года, после трагедии, связанной с крушением над Синайским полуостровом российского пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и был взорван в небе террористами. Погибли все 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В течение двух последующих лет стороны вели переговоры о возвращении россиян на курорты Египта. В аэропорту Каира за это время открыли новый терминал, неоднократно инспектированный российскими специалистами, и усилили меры безопасности.

Первый регулярный рейс из Москвы прибыл в столицу африканского государства 11 апреля. Восстановление постоянных чартерных полетов по направлениям Москва - Шарм-эш-Шейх и Москва – Хургада является предметов обсуждения сторон.