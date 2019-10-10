Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре имени Блохина

Комиссия Минздрава РФ обнаружила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина. Об этом рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Елена Байбарина.

Проверка была организована после обращений сотрудников центра с жалобами на травлю со стороны руководства и непрозрачное начисление зарплат. В частности, врачи были недовольны стилем управления нового директора Светланы Варфоломеевой.

«Врачи (комиссии - прим. ред.) детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после. И, к сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», - сказала Байбарина на пресс-конференции 10 октября.

Конфликт в онкоцентре имени Блохина получил огласку из-за публикации в Сети видеообращения медперсонала, который жаловался на невыносимые условия труда. Сразу после этого «за хамское поведение» кресла лишился заместитель директора Георгий Менткевич. Ранее главврач центра Иван Стилиди прокомментировал сообщения о том, что из-за финансовых проблем учреждения десятки сотрудников могут потерять работу.