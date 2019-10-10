Трамп объяснил отказ от поддержки курдов их неучастием во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему Вашингтон решил не оказывать поддержку курдскому населению на севере Сирии. По его словам, они не помогали американцам во время Второй мировой войны.

«Кто-то в одной очень мощной статье написал, что курды не помогали нам во Второй мировой войне. Они не оказывали поддержку во время высадки в Нормандии», - заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что курды защищают свою землю, а Вашингтон «потратил огромную кучу денег» на помощь этим силам.

Трамп не назвал статью, на которую он ссылается, но, по данным некоторых СМИ, это было написано в одной из колонок издания Townhall. Автор статьи, помимо этого, указывает, что не все курды являются друзьями США, например Рабочая партия Курдистана* (запрещена в России), также он ставит под сомнение готовность курдов защищать США, если на них вдруг нападет Турция.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале запланированной военной операции в Турции. За день до этого США вывели свои войска из района потенциального наступления Анкары.

*Рабочая партия Курдистана - террористическая организация, запрещена в РФ