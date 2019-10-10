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Зеленский назвал условия для встречи с Путиным

Ян Брацкий
10:59 10.10.2019
По его словам, встреча с российским лидером пока невозможна, так как существует слишком много ее противников.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Команда Зеленського, Facebook

Встреча президентов Украины и России пока не планируется. Об этом в ходе своей первой пресс-конференции рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, для полноценного разговора с Владимиром Путиным необходимо урегулировать обстановку в Донбассе и прекратить боевые действия.

«Встречаться для урегулирования в Донбассе мы можем в двух форматах: "нормандский формат" и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможна ли прямая встреча, я не могу сейчас сказать. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну», - заявил Зеленский журналистам.

Напомним, накануне должно было быть осуществлено разведение сил и средств на юго-востоке Донецкой народной республики, но бойцы ВСУ сорвали мероприятие, открыв провокационный огонь, зафиксированный наблюдателями миссии ОБСЕ. Сегодня запланирована очередная попытка разведения.

Ранее украинские радикалы заявили, что не оставят своих позиций на линии разграничения, вопреки приказам свыше и достигнутым мирным договоренностям.

Кремль, комментируя конфликт в Донбассе, неоднократно заявлял, что Россия не является его участницей и официальному Киеву необходимо договариваться с собственным населением и руководством самопровозглашенных республик.

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