Минобороны Турции заявило, что захватило обозначенные цели в Сирии
Военная операция идет по плану, добавили в ведомстве.
© Фото: Министерство обороны Турции
Турция поразила намеченные цели на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает министерство обороны страны.
«Операция была успешно проведена в воздухе и на земле в течение ночи. Поставленные цели были достигнуты. Операция продолжается согласно плану», - говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Вооруженные силы Турции начали военную операцию в Сирии вечером 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, она направлена в первую очередь против группировок РПК* и ИГИЛ*. Он также ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал «разрушить турецкую экономику» в случае уничтожения курдов на севере республики.
*РПК, ИГИЛ - террористические организации, запрещены в РФ