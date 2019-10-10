Минобороны Турции заявило, что захватило обозначенные цели в Сирии

Вооруженные силы Турции начали военную операцию в Сирии вечером 9 октября. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, она направлена в первую очередь против группировок РПК* и ИГИЛ*. Он также ответил на угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал «разрушить турецкую экономику» в случае уничтожения курдов на севере республики.

«Операция была успешно проведена в воздухе и на земле в течение ночи. Поставленные цели были достигнуты. Операция продолжается согласно плану», - говорится в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

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