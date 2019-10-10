Зеленский заявил о намерении «вернуть» жителей и территории Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о проживающих на территории Донбасса людях. По его словам, страна их «не бросает» и якобы собирается «вернуть вместе с территориями».

«Они (жители Донбасса - прим. ред.) должны знать, что мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш план А», - заявил Зеленский на пресс-конференции, которая транслируется онлайн украинскими СМИ.

План Б, по его словам, заключается в обеспечении правом жить на подконтрольных Киеву территориях всех желающих.

Ранее Киев дважды сорвал разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Изначально отвод войск перенесли на другой день, а затем украинские силовики не ответили на сигнал о готовности к разведению со стороны Донецкой и Луганской народных республик. Очередная попытка установить перемирие назначена на 10 октября.