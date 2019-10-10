Эрдоган обосновал право Турции проводить военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара имеет право проводить военную операцию в Сирии.

Как заявил турецкий лидер, войска находятся в Сирии в рамках Аданского соглашения, подписанного правительствами двух стран в 1998 году.

«Согласно этому договору, если режим Башара Асада не принимает меры против Рабочей партии Курдистана*, то наши военные имеют право преследовать террористов на территории Сирии», - пояснил он.

Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США, подчеркнул Эрдоган.

«Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом Асада. США находятся в Сирии не по приглашению режима», — добавил турецкий лидер.

Кроме этого, Эрдоган впервые прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Турции. Ранее глава Белого Дома заявил,что, если Анкара начнет уничтожать курдов на севере Сирии, то он готов пойти на более жесткие меры, чем санкции, которые, по словам Трампа, могут «разрушить турецкую экономику», передает издание Yeni Safak.

По мнению Реджепа Эрдогана, эти заявления делаются для того, чтобы снизить напряжение в определенных кругах.

«В настоящий момент тот факт, что с сирийских территорий выводятся войска, демонстрирует истинные намерения США. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции», — подчеркнул президент.

Президент Турции добавил, что, несмотря на заявления Трампа, надеется провести с ним переговоры 13 октября в Вашингтоне.

Девятого октября Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии против Рабочей партии Курдистана и группировки ИГИЛ*(запрещены в России). Первые интенсивные удары были нанесены по провинции Хасака.

*Рабочая партия Курдистана, ИГИЛ — запрещенные в РФ террористические организации.