«Времени мало»: онколог назвала последствия возможного паралича Заворотнюк

Времени на оказание помощи актрисе Анастасии Заворотнюк катастрофически мало, так как она уже частично парализована и не может передвигаться самостоятельно. Так считает врач-онколог Гузель Абузарова, которая прокомментировала новости о переводе звезды сериала «Моя прекрасная няня» в другое медицинское учреждение для прохождения реабилитации.

По ее словам, развивающийся на фоне злокачественного образования паралич может навсегда приковать больную к постели.

«Действовать нужно очень быстро, так как времени мало - максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при проявлении самых первых признаков. Если она случилась, то пациент будет лежачим и ему можно назначить только паллиативную помощь», - заявила онколог в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что Анастасию Заворотнюк якобы перевозили на каталке в медицинский центр, где ей будут восстанавливать утраченные двигательные навыки.

Более месяца пресса активно следит за состоянием здоровья Анастасии Заворотнюк, у которой, по неподтвержденной информации, диагностирована глиобластома - злокачественная опухоль головного мозга. Сейчас актриса находится на лечении.

Родственники и официальные представители артистки продолжают хранить молчание, не подтверждая и не опровергая слухи о страшном диагнозе.