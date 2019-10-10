В МО РФ назвали предварительную причину аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Самолет совершил посадку с убранными шасси. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет.
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Десятого октября в 9 часов 12 минут в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга при выполнении планового полета из Челябинской области благополучно совершил аварийную посадку самолет военно-транспортной авиации Ан-12, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа», - сообщили в ЗВО.
Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, разработанный в АНТК имени О. К. Антонова в 1950-х годах. Взлетная масса - 61 тонна, максимальная коммерческая нагрузка 21 тонна. На вооружении российской армии стоит около ста Ан-12 разных модификаций.