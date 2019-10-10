В Москве в 2019 году появилось на свет 26 Хабибов

В Москве назвали самые популярные и самые необычные имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Так, появившихся на свет мальчиков чаще всего называли Александрами (2200 младенцев), а девочек - Софиями (2400 новорожденных).

В список востребованных мужских имен также попали Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей. Для девочек выбирали имена Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.

В топе необычных мужских имен - Добрыня (так назвали 34 ребенка) и Хабиб (это имя получили 26 малышей). По одному ребенку назвали Александр Поль, Ричард Лев, Огнеслав и Цезарь.

Пока непривычным, но уже достаточно популярным женским именем стало Есения - так назвали 315 девочек. Еще в Москве родилось по две Лукерьи и Ефросиньи и одна Феофания.

В управлении ЗАГС по Москве также напомнили о самых нетипичных именах прошлых лет. Ими оказались Арья, Агата-Мария, Капитолина, Купава и Радомира для девочек и Марсель, Мартин, Пахом, Пересвет, Устин и Фил для мальчиков.