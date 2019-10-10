Главврач онкоцентра Блохина прокомментировал сообщения о массовых сокращениях

Сокращенные сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина могут быть переведены на работу на полставки. Об этом заявил глава медучреждения Иван Стилиди.

Ранее стало известно, что более 30 сотрудников центра потеряют работу из-за финансовых проблем учреждения. По словам руководства, чтобы содержать штат, центр в последнее время увеличил число пациентов и проводимых операций, но этого недостаточно.

«Чтобы выдерживать показатели на должном уровне, необходимо сокращать штат. Это очень сложная задача, потому что здесь нужно резать по живому», - рассказал в интервью «Известиям» Стилиди.

Он подчеркнул, что сокращения коснутся в первую очередь возрастных сотрудников. При этом никаких дополнительных увольнений не планируется, добавил руководитель онкоцентра.

«Даже этих увольнений я не планировал, просил сотрудников остаться. Я не планирую увольнять ни врачей, ни сестер и буду беседовать со всеми, кто еще принесет заявления, о возможности продолжения работы в центре», - заключил Стилиди.

Конфликт с медперсоналом получил огласку после публикации в Сети видеообращения, в котором медики пожаловались на невыносимые условия труда. Эта ситуация уже стоила кресла заместителю генерального директора НИИ НМИЦ Блохина Георгию Менткевичу. По факту произошедшего Минздрав организовал проверку.