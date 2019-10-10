«Нет ничего патриотичнее классического материала»: главный режиссер радио «Звезда» поделился методом успеха

Вечером 9 октября радио «Звезда» одержало победу в специальной номинации на премии «Радиомания» в Москве. Заветную статуэтку «Золотой микрофон» журналистам вручил актер и режиссер Юлий Гусман.

Получить награду за литературно-музыкальную композицию по рассказу Федора Достоевского «Крокодил» на сцену вышли главный режиссер радио «Звезда» Тимур Милоянин и продюсер литературного вещания Мария Громкова.

По словам Милоянина, патриотический курс, присущий телеканалу, нитью проходит и через радиовещание, позволяя слушателям приобщаться к значимым культурным явлениям прошлого и современности.

«Поскольку что телеканал, что радиостанция занимаются патриотическим вещанием, нет ничего патриотичнее, чем давать нашим слушателям классический материал и, может быть, в какой-то степени поднимать их культурный уровень. Как мы надеемся, мы с этим справляемся», - заявил режиссер.

Его коллега подчеркнула, что положительные отзывы слушателей о работе радио «Звезда» значат очень много, так как для этого и делают свою работу все его сотрудники.

«На радио “Звезда” мы уделяем огромное внимание созданию познавательных программ. Каждый день мы делаем большую работу, читаем в эфире книги. Неудивительно, что есть такие отзывы, мы очень стараемся. Пишем замечательную музыку, приглашаем замечательных актеров – над этим работает большая команда увлеченных людей», - поделилась Громкова.

Напомним, в этом году в шорт-лист национальной премии попала новая программа «Звезды» - «Дело прошлое. Исторический детектив». Это своего рода радиореконструкция расследований запутанных криминальных историй, начиная со времен Древнего Рима.