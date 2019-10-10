Жизнь в условиях радиации: пробег лошадей Пржевальского по Чернобылю попал на видео

Стадо лошадей Пржевальского, мчащееся по чернобыльской зоне отчуждения, попало на видео. Около десятка особей пробежало по пустынным полям Чернобыля.

Автор видео Денис Копылов подчеркивает, что лошади Пржевальского сами по себе очень пугливы и не позволяют к ним приближаться.

Кадры были опубликованы в социальной сети Facebook.

Четвертый реактор, который стал виновником распространения радиации в Чернобыле, в настоящее время погребен во тьме. Кадры из-под саркофага накануне показали в Сети. До сих пор руины энергоблока излучают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.