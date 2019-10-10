Курды заявили об отражении наземной атаки Турции в Сирии

Представитель арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил» Мустафа Бали заявил об отражении наземного нападения со стороны армии Турции.

В настоящее время «демократические силы» и турецкая армия проводят артиллерийскую перестрелку. О том, что успешно удается отражать атаки, Бали сообщил в своем Twitter.

Напомним, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Она началась с воздушной атаки - первые удары турецких ВВС пришлись по городу Рас эль-Айн.