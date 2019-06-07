Боевики скопили силы на границе зоны деэскалации в Идлибе

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили скопление боевиков на границе Идлибской зоны деэскалации.

«В районе населенного пункта Морек севернее города Хама отмечена концентрация отрядов бандформирований общей численностью около одной тысячи боевиков», - сообщил глава Центра генерал-майор Виктор Купчишин.

Сообщается, что переброска террористов была проведена с целью восполнения потерь, понесенных боевиками в боях с правительственными войсками.

Кроме того, в Центре сообщили, что сегодня утром боевики атаковали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама.

«В нападении на населенный пункт Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов. В атаке на н.п. Хамамият приняло участие около 60 боевиков при поддержке двух танков, одной БМП и одного пикапа», - говорится в сообщении.

При отражении нападений террористов армией Сирии было уничтожено более 20 боевиков, танк и два пикапа.

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Общая численность группировки террористов здесь составляет 50 тысяч человек.

Ранее в российском Центре в Сирии отмечали, что боевики в Идлибе готовили прорыв на «джихад-мобилях».

Также накануне армия Сирии и российские ВКС отразили массированное наступление под Хамой.