СМИ: Анджелина Джоли бросает карьеру в кино из-за Брэда Питта

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники из кругов шоу-бизнеса сообщают об окончании карьеры в кино Анджелины Джоли. Актриса якобы намерена начать жизнь «с чистого листа» и переехать в другой город.

Информация о намерениях Джоли подтверждалась источниками различных СМИ. По данным Sherbrook Times, главной причиной кардинального изменения образа жизни стал развод актрисы с Брэдом Питтом, который заставил ее желать «перезагрузки».

Джоли намерена покинуть Лос-Анджелес, где прожила всю жизнь и сделала голливудскую карьеру. Она якобы собирается поселиться в Нью-Йорке, отказаться от съемок в кино и целиком посвятить себя театральной карьере.

Бывший супруг актрисы Брэд Питт переживает тяжелый развод более традиционным способом. По данным СМИ, он завел роман с актрисой Шарлиз Терон. Коллега по цеху якобы стала первым увлечением Питта после расставания с Джоли.