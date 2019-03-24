Пилот поссорился с женой и протаранил самолетом свой дом: видео

В африканской Ботсване летчик поссорился со своей женой и, пытаясь ее убить, сел в самолет и протаранил свой собственный дом. Инцидент произошел недалеко от столицы страны Габороне, сообщает портал The Citizen.

Конфликт между супругами произошел на вечеринке, устроенной в честь будущего ребенка. Сообщается, что мужчина настолько грубо обращался со своей женой, что даже гости не выдержали и попросили мужчину покинуть мероприятие.

Недовольный супруг ушел из дома, но через некоторое время позвонил другу и спросил, где находится его жена. Друг почувствовал неладное и попросил всех гостей покинуть дом. Через какое-то время в здание влетел самолет.

К счастью, дома никого уже не было, а вот мститель скончался на месте. Сразу после столкновения дом загорелся. Пожар уничтожил здание, 11 автомобилей получили повреждения.