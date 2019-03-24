На Крымском мосту поставили все железнодорожные пролеты: видео с коптера

Строители Крымского моста собрали все пролеты железнодорожной части сооружения. Момент установки последних пролетов был снят на видео с помощью беспилотника.

Всего рабочие установили 307 опор, на которых расположилось более 160 тысяч тонн металлических конструкций. Шесть километров пролетов расположены прямо над водой, остальные - над косой и островом Тузла.

«Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 - это конструкция длиной почти 64 м. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролета поочередно поднимались кранами», - говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Каждый из пролетов включает в себя левый и правый блоки. Вместе они формируют параллельные железнодорожные ветки для движения поездов как с материка на полуостров, так и в обратном направлении. Все пролеты были изготовлены на российских заводах. Вес каждого пролета превышает 500 тонн.

Самым примечательным пролетом Крымского моста стал участок над судоходным коридором в Керченском проливе. Арочный пролет в десять раз массивнее всех остальных и в четыре раза тяжелее, его длина составляет 227 метров. Для его установки в августе 2017 года потребовалась уникальная морская операция с участием сотни специалистов, однако теперь суда могут спокойно пересекать пролив.