Спасательные работы на лайнере Viking Sky завершились

Спасательные работы на лайнере Viking Sky завершены. Об этом сообщается на сайте компании-оператора.

Остающимся на его борту людям в настоящее время ничего не угрожает, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде.

Всего вертолетами с борта лайнера эвакуировали 479 из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализировали, некоторых с ушибами и переломами.

В настоящее время на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Судно сопровождают один буксир и два судна сопровождения.

Напомним, инцидент с лайнером Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне, у него отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные погодные условия. Также существовала угроза того, что судно выбросит на скалы.