Названы сроки окончания снегопада в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад, наблюдаемый в столице в воскресенье, 24 марта, прекратится к концу дня.
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Снегопад в Москве закончится к вечеру воскресенья, 24 марта, а уже на следующий день ожидается улучшение погодных условий.
Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в течение воскресенья осадки будут идти незначительными.
Ранее в разговоре со «Звездой» Тишковец сказал, что сырая и холодная погода продержится в Москве до 30 марта, в середине следующей недели ожидается «рецидив зимы», выпадет много осадков.
Утром 28 марта синоптики обещают похолодание. Ожидается до -1...-6 градусов.