Названы сроки окончания снегопада в Москве

Снегопад в Москве закончится к вечеру воскресенья, 24 марта, а уже на следующий день ожидается улучшение погодных условий.

Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в течение воскресенья осадки будут идти незначительными.

Ранее в разговоре со «Звездой» Тишковец сказал, что сырая и холодная погода продержится в Москве до 30 марта, в середине следующей недели ожидается «рецидив зимы», выпадет много осадков.

Утром 28 марта синоптики обещают похолодание. Ожидается до -1...-6 градусов.