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Названы сроки окончания снегопада в Москве

Андрей Аркадьев
16:21 24.03.2019
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопад, наблюдаемый в столице в воскресенье, 24 марта, прекратится к концу дня.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Снегопад в Москве закончится к вечеру воскресенья, 24 марта, а уже на следующий день ожидается улучшение погодных условий.

Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в течение воскресенья осадки будут идти незначительными.

Ранее в разговоре со «Звездой» Тишковец сказал, что сырая и холодная погода продержится в Москве до 30 марта, в середине следующей недели ожидается «рецидив зимы», выпадет много осадков.

Утром 28 марта синоптики обещают похолодание. Ожидается до -1...-6 градусов.

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