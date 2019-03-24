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«Гребни – самое опасное»: Конюхов рассказал, как пережил смертельный шторм в Южном Океане

Вадим Синицын
15:58 24.03.2019
Конюхов смог связаться со своим сыном Оскаром по спутниковому телефону. Это случилось после 12-балльного шторма в Южном Океане, в который путешественник попал на своей весельной лодке.
«Гребни – самое опасное»: Конюхов рассказал, как пережил смертельный шторм в Южном Океане
© Фото: Федор Конюхов, flickr.com

Знаменитый путешественник Федор Конюхов пережил мощный и смертельно опасный шторм в Южном океане. Когда стихия стихла, Конюхов смог связаться со своим сыном Оскаром по спутниковому телефону. Оскар также является руководителем штаба экспедиции путешественника.

Запись разговора доступна на официальном сайте Федора Конюхова. В ходе 13-минутного сеанса общения путешественник рассказал, какие действия предпринимал, чтобы пережить шторм. Конюхов пересекает Южный Океан на специально оборудованной весельной лодке «Аркос».

Как отметил Конюхов, автопилот лодки оказался слаб против сильнейшего шторма. Волны разворачивали судно, были критические моменты, однако «Аркос» выдержал. Очень опасны были гребни волн, которые буквально бросали лодку на бок и переворачивали ее. Они несли основную угрозу.

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Путешественник признал, что в отдельные моменты шторма он начинал думать, что вот-вот случится самое плохое. Конюхову приходилось фиксировать перо руля и отключать автопилот, чтобы избежать переворачивания. Ситуация постоянно менялась и действовать надо было быстро. Сейчас, по словам путешественника, обстановка более или менее нормальная. Оскар Конюхов, беседующий с отцом, отметил, что во время шторма за путешественника молились от Кисловодска до Валаама.

Конюхов смог пережить 12-балльный шторм с восьмиметровыми волнами на весельной лодке. Такое в его богатой на события карьеры случилось впервые. Он боролся со стихией на протяжении суток. На момент разговора по спутниковому телефону до точки окончания экспедиции на мысе Горн оставалось 1299 миль.

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