Песков сообщил о звонке Назарбаева Путину за пару часов до отставки

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до публичного объявления об отставке позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и рассказал о своем решении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы. Звонил он (Нурсултан Назарбаев – прим. ред.) за пару часов до объявления», - отметил представитель Кремля.

Девятнадцатого марта Нурсултан Назарбаев обратился к нации и объявил, что покидает пост президента. Согласно конституции Казахстана, полномочия главы государства временно переходят к председателю верхней палаты парламента страны Касым-Жомарту Токаеву. Он будет исполнять обязанности президента страны до проведения досрочных выборов.

Нурсултан Назарбаев был первым и единственным президентом Кахзахстана, заняв эту должность 24 апреля 1991 года, когда республика приобрела суверенитет. Нынешний срок его полномочий должен был истечь в апреле 2020 года.

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