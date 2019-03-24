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Названы 10 главных недостатков современных смартфонов

Александра Арсентьева
15:12 24.03.2019
Производители разрабатывают в продажу смартфоны, у которых имеются явные недостатки.
Названы 10 главных недостатков современных смартфонов
© Фото: Jens Kalaene, ZB, Globallookpress

Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».

Маленькие аккумуляторы. Производители оснащают смартфоны недостаточно емким аккумуляторами. Большие экраны, мощные процессоры, камера и беспроводные модули потребляют много электричества. Большая часть таких аппаратов в условиях интенсивного использования не доживает даже до конца рабочего дня.

Разъем для наушников: миниджек. Компании-производители в погоне за «тонким» дизайном убрали стандартный разъем для наушников, и это неудобно многим пользователям, которые вынуждены использовать дорогие беспроводные наушники, наушники со специальными USB-C (для Android) и Lightning (для iPhone) коннекторами или переходниками, которые имеют свойство часто теряться.

Слот для второй сим-карты и карты памяти. К тому, что в iPhone отсутствуют слот для второй сим-карты и Micro SD карты памяти, все уже привыкли, но и другие вендоры с упорством копируют это сомнительное решение.

Изогнутые экраны и закругленные углы уменьшают их полезную площадь и ухудшают эргономику, так как увеличивается число ложных срабатываний. При этом есть немалый процент пользователей, которых сильно раздражают подобные экраны.

Челка, она же монобровь. Про знаменитую «челку» iPhone было написано много. Несмотря на то, что у многих производителей она уменьшилась или превратилась в вырез в углу экрана, она не стала от этого красивее. Есть способы ее скрыть, например, при помощи черной полоски в верхней части экрана, или вообще убрать, поместив фронтальную камеру, сенсоры и датчики в автоматически выезжающий из корпуса модуль. Также избавиться от выреза можно при помощи слайдера. Но корпуса с движущимися элементами - это неидеальное решение, потому как они имеют такие недостатки, как хрупкость, худшая эргономика и отсутствие влагозащиты.

Огромные экраны. Флагманы большинства компаний получили 5.7 - 6-дюймовые экраны, но далеко не всем удобно ими пользоваться.

Предустановленные приложения и реклама. Если раньше всех раздражали предустановленные и неудаляемые приложения в программных оболочках, то теперь некоторые производители ухудшили ситуацию и включили в оболочки рекламные модули. Реакция пользователей оказалась весьма негативной.

Бессмысленные двойные камеры. Камера смартфона стала новым божеством, которому поклоняются производители. Смартфон, который имеет только одну тыльную камеру, смотрится уже анахронизмом, однако при этом в бюджетных смартфонах второй модуль камеры нередко оказывается не полезным «телевиком» или «шириком», а копеечным дополнением для создания эффекта боке.

Проприетарные зарядки. Бичом многих смартфонов является недостаточное время автономной работы. Производители, помимо программной оптимизации, пытаются компенсировать этот недостаток суперскоростной зарядкой. Но проблема состоит в том, что многие производители используют свои стандарты быстрой зарядки. Например, турбозарядка от одного производителя не может подойти устройству от другого производителя - она будет заряжать так же медленно, как и от обычного зарядного устройства.

Отсутствие NFC - это в первую очередь «болезнь» китайских смартфонов. В Китае вместо NFC-технологии для оплаты используют QR-коды, и в большинстве устройств из Китая нет модуля NFC.

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