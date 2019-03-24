Врач рассказала о росте заболеваемости раком в Сербии после бомбардировки Югославии

Бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, при которых использовался обедненный уран, привели к тому, что в Сербии выросла заболеваемость онкологией как среди взрослых, так и среди детей.

Такое мнение высказала начальник отделения нейроонкологии сербского клинического центра Даница Груйичич, пишет РИА Новости.

По ее словам, сербы стали болеть раком почти в три раза чаще, чем во всем мире, а дети до 15 лет - в 2,5 раз чаще, чем в других европейских странах.

Груйичич рассказала, что в стране умерло так много детей, что врачи стали задаваться вопросом, в чем причина. Она посетовала, что дети получали лучевую терапию, химиотерапию, а через год все равно умирали.

С 24 марта по 9 июня 1999 года территория Югославии подверглась бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово.

В течение 78 дней натовской агрессии подверглась налетам 91 зона: одна из них в Черногории, девять в Сербии и 81 на территории Косова и Метохии. Боевая операция унесла жизни тысяч мирных людей, также была разрушена гражданская инфраструктура.