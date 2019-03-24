В Кремле рассказали, как Путин проводит рабочий день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о распорядке рабочего дня Владимира Путина. Российский лидер всегда начинает рабочий день с изучения актуальной информации.

Как отметил Песков в эфире канала «Россия 1», первое, что делает президент утром - получает информационные апдейты как по внутренним, так и по международным делам. Публичная часть его работы начинается позже.

«Он работает с информацией, которую получает по линии разных ведомств, проводит телефонные звонки, к нему приходят ближайшие помощники, он вызывает министров, руководителей ведомств, звонит, задает вопросы по ситуации», - рассказал пресс-секретарь.

Проанализировав и обновив для себя полученную информацию по внутренним и международным вопросам, президент приступает ко второй части работы. В нее входят поездки, публичные встречи, проведение совещаний и многое другое.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл цель звонка Нурсултана Назарбаева Владимиру Путину. Как отметил пресс-секретарь, звонок лидера Казахстана был данью уважению и дружбе. Назарбаев счел необходимым заранее известить Путина об уходе со своего поста, эта информация стала достоянием общественности через несколько часов.