Названы три ключевых признака некачественного бензина
По словам автоэкспертов, из-за некачественного бензина происходят детонация двигателя, износ свечей зажигания и падение мощности машины.
© Фото: West Coast Surfer , moodboard, Globallookpress
Эксперты назвали три главных признака некачественного бензина.
Так, специалисты пришли к выводу, что плохое топливо является прямой причиной детонации двигателя, который можно распознать по постоянному звуку.
Кроме того, если скорость машины снижается сразу после того, как выезжает с АЗС, это также свидетельствует о плохом качестве бензина.
Отмечается, что некачественное топливо негативно отражается на свечах зажигания и может спровоцировать их быстрый выход из строя.
Специалисты портала «Автоновости дня» советуют водителям заправляться исключительно на проверенных заправках, чтобы избежать преждевременной поломки транспортного средства.