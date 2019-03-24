Названы три ключевых признака некачественного бензина

Эксперты назвали три главных признака некачественного бензина.

Так, специалисты пришли к выводу, что плохое топливо является прямой причиной детонации двигателя, который можно распознать по постоянному звуку.

Кроме того, если скорость машины снижается сразу после того, как выезжает с АЗС, это также свидетельствует о плохом качестве бензина.

Отмечается, что некачественное топливо негативно отражается на свечах зажигания и может спровоцировать их быстрый выход из строя.

Специалисты портала «Автоновости дня» советуют водителям заправляться исключительно на проверенных заправках, чтобы избежать преждевременной поломки транспортного средства.