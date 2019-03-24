Число жертв разрушительного циклона в Мозамбике возросло до 446

Число жертв тропического циклона «Идан» в Мозамбике увеличилось до 446 человек. С таким заявлением выступил министр земель, окружающей среды и сельского развития страны Селса Коррейа.

Поисковые операции продолжаются. Предполагается, что общее количество погибших может превысить тысячу людей. Об этом сообщил президент страны Филипе Ньюси.

Порядка 110 тысяч местных жителей были эвакуированы в лагеря временного размещения.

Тропический циклон «Идай» привел к паводкам, разрушившим здания и вызвавшим перебои с электричеством в ряде стран на юго-восточном побережье Африки. В общей сложности он затронул около полумиллиона человек.