В НАТО назвали бомбардировки Югославии «необходимыми и легитимными»

Североатлантический Альянс спустя 20 лет после бомбежки Югославии до сих пор считает, что они были «необходимыми и легитимными». Об этом заявили в пресс-службе НАТО.

В альянсе отметили, что операция «Союзная сила» была развернула, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косово.

«Это решение было принято после более чем года боев в Косово и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и РФ, найти мирное дипломатическое решение кризиса», - говорится в сообщении.

В НАТО подчеркнули, что цель операции была в том, чтобы прекратить все боевые действия и репрессии против населения Косово, а также обеспечить возвращение беженцев.

«Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», - добавили в альянсе, отметив, что операция выполнила поставленную задачу.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас оправдал бомбардировки Югославии, назвав их «ответственным» и единственно верным ответом на «массовые нарушения прав человека».

В постпредстве России при НАТО заявили, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.