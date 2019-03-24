Лайнер Viking Sky буксируют к берегу

Лайнер Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу. Об этом сообщает NRK.

Отмечается, что представители экстренных служб взяли курс на город Молде. Лайнер буксируют при помощи двух других судов.

По информации канала, с борта корабля были эвакуированы 479 пассажиров.

Ранее сообщалось, что экипаж Viking Sky запустил три из четырех двигателей корабля.

Напомним, 23 марта у судна отказал двигатель. ЧП произошло рядом с западным побережьем Норвегии.