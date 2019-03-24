Захарова: Запад делает все для сокрытия реальных положений дел в Крыму

Западные страны делают все, чтобы мир не узнал о реальном положении дел в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что ситуация с полуостровом иная, чем с признанием суверенитета Израиля над Голанами.

Помпео ранее заявил, что намерения Соединенных Штатов якобы соответствуют «реальному положению дел на местах» и Вашингтон заинтересован в сохранении стабильности на Ближнем Востоке.

«Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму - иначе признание произойдет автоматически, что следует из логики госсекретаря. Мы все поняли и скорректируем стратегию информационной работы», - написала Захарова в Facebook.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что наступило время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В МИД РФ подчеркнули, что изменение статуса Голанских высот в обход Совбеза является нарушением решений ООН.

Тем временем, в ООН подчеркнули, что ситуация более чем конкретно отражена в соответствующей резолюции. То есть статус Голанских высот останется неизменным.