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Названа главная причина, по которой россияне заводят второго ребенка

Александра Арсентьева
13:27 24.03.2019
В первую очередь родители идут на рождение второго ребенка для того, чтобы их первенец не чувствовал себя одиноко.
Названа главная причина, по которой россияне заводят второго ребенка
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Росстат выявил главные причины, по которым жители России решаются родить второго ребенка. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы Росстата.

В первую очередь родители идут на рождение второго ребенка для того, чтобы их первенец не чувствовал себя одиноко. Эта мысль стала решающей для 68,7% женщин и 62,5% мужчин.

Также некоторые семьи мечтают о большой семье. 61,5% мужчин согласились на еще одного ребенка, потому что так хотела их супруга. 58,1% женщин поддержали стремление супруга увеличить количество детей.

Россияне решаются на второго ребенка, чтобы научить старшего отпрыска заботиться о младших. Так ответили 54,8% женщин и 51% мужчин.

Среди причин респонденты также назвали желание укрепить семью (50% для мужчин и 48,5% женщин). 47,9% мужчин и 49,1% женщин решаясь на второго ребенка надеются на безбедную и неодинокую старость.

Еще одной причиной появления второго ребенка в семье опрошенные назвали просьбы первенца о брате или сестре (39,3% женщин и 37,6% мужчин).

Также супруги надеются решить денежные проблемы с помощью средств государственной поддержки, например, за счет материнского капитала. Такая причина стала мотивацией для 36,2% мужчин и 42% женщин.

В опросе участвовали семьи, которые на момент анкетирования занимались воспитанием двух детей. Респонденты должны были оценить каждую причину. Для этого они должны были определить, повлияла она или нет на их решение родить второго ребенка.

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