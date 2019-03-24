Умер легендарный израильский разведчик Рафи Эйтан

В субботу, 23 марта, скончался 92-летний экс-разведчик, который возглавлял оперативный отдел во внешней разведке «Моссад», он отвечал за операцию по поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана, сообщает издание Israel Hayom.

Рафи Эйтан (Хентман) родился в кибуце Эйн-Харод в 1926 году. Его родители приехали из России в Палестину в 1922 году. Во время Второй мировой войны Эйтан принимал участие в приеме нелегальных иммигрантов. В ШАБАК (Общей службе безопасности Израиля) он начал работать в 1950 году. Через пять лет Эйтан перешел на работу в «Моссад» - израильскую разведку и стал главой оперативного, а потом научно-технического отдела.

В 1960 году он руководил оперативной группой при поимке нацистского преступника Адольфа Эйхмана в Аргентине.

В 1981 году Эйтан был назначен главой Лакам - израильской сверхсекретной спецслужбы, которую создали в связи со стремлением государства завладеть ядерным оружием. А через пять лет израильский техник-ядерщик Мордехай Вануну раскрыл данные о наличии ядерного оружия у Израиля. Он снял на фотоаппарат секретные объекты. После скандала Лакам распустили, а Эйтана отправили в отставку.

В 2006 году Эйтан стал депутатом Кнессета 17-го созыва. Также он был министром по делам пенсионеров в правительстве Эхуда Ольмерта.