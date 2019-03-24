В Венесуэле заявили о краже оппозицией более $30 млрд
Венесуэльский министр заявил о хищении более 30 миллиардов долларов со счетов республики по просьбе США.
© Фото: Jimmy Villalta, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что за два месяца с зарубежных счетов страны пропала сумма, размер которой составляет более чем 30 миллиардов долларов. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на пресс-конференции в Каракасе.
По словам политика, кража была осуществлена по запросу американских властей. Он добавил, что вывоз активов продолжается.
«Все это осуществляется по приказу администрации Трампа», - приводит слова Родригеса венесуэльское гостелевидение.
Отмечается, что операцию координирует штаб, в который входит лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.