Постпредство РФ при НАТО: Запад не усвоил уроков трагедии в Югославии

Западные государства так и не усвоили урок югославской трагедии, случившейся в 1999 году, когда НАТО разбомбило страну. Такое заявление сделали в постоянном представительстве России при НАТО.

«В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами "силовой хирургии"», - заявили в постоянном представительстве России.

В результате бомбардировок и ракетных обстрелов в течение 78 дней были разрушены объекты критической гражданской инфраструктура, когда мирные граждане стали для альянса «побочным ущербом». В постпредстве напомнили, что конфликтный потенциал в регионе сохраняется до сих пор, а также есть проблема с международным признанием Косово».

«К сожалению, как показали действия в Ираке и Ливии, уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены»,- добавили дипломаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что трагедия в Югославии совпала с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что у НАТО не было никаких оснований для бомбежки Югославии в обход Совбеза ООН.