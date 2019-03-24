Эксперт рассказал о главных угрозах для лайнера Viking Sky и пассажиров

Главный редактор издания «Морские вести России» Анатолий Кузнецов рассказал «Звезде», с какими трудностями могут столкнуться спасатели при эвакуации пассажиров лайнера Viking Sky, двигатель которого отказал 23 марта в открытом море около Норвегии.

«Эвакуация идет с помощь вертолетов при сильном ветре, сама по себе опасна для жизни пассажиров: сильный ветер, вертолет не может сесть на палубу, он зависает над этой палубой, на этом сильном ветру, с брызгами волн, с проваливанием судна при качке. Эти несчастные пожилые люди должны выйти на эту палубу, поймать этот конец с поясом, закрепить его себе, их на этом тросе подтягивают вверх, и они болтаются на ветру. Их должны затянуть в вертолет. Это, конечно, опасный элемент. В любой момент вертолет может ветром сбить и все, он тоже может потерпеть катастрофу», - сказал Кузнецов.

Он отметил, что этот способ эвакуации сейчас является единственным. Также эксперт добавил, что эвакуация проходит очень медленно и может продлиться не одни сутки.

Кузнецов также рассказал об еще одной угрозе для судна.

«Еще один важный момент - насколько надежна якорная система, способна ли она удержать якоря судна?», - заявил эксперт.

По его словам, есть опасность того, что судно может сорвать с якорей и понести на скалистый берег, тогда «судно будет разбито в щепки».

«Может быть ветер усилится, может быть волна подберется, ударит в борт - и якорная цепь лопнула. Все, тогда на одном якоре он не удержится, и понесет его к берегу, поэтому нужно как можно быстрее вытаскивать оттуда народ», - отметил Кузнецов.

По последним данным, 371 человек с лайнера спасен. Всего на судне было 1373 человека. В настоящее время ветер стих и Viking Sky продолжает путь к городу Молде. Тем не менее, эвакуация продолжается.