Водителей попросили быть осторожнее на дорогах из-за снегопада и скользких дорог в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал московских водителей быть бдительными из-за осадков и скользких дорог. Предупреждение выложили в аккаунте ведомства в Twitter.

Отмечается, что снег будет идти в столице на протяжении всего дня. А после обеда ожидается порывистый ветер, скорость которого составит до 15 метров в секунду.

«На дорогах скользко, накат, плохо видно, местами гололед и даже небольшие сугробы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Москвы ожидает «рецидив зимы» на следующей неделе.

В МЧС также предупредили о сильном ветре и мокром снеге в регионе в воскресенье, 24 марта.