При раскопках в Бахчисарае было обнаружено 10 тысяч артефактов

Археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов, среди которых были фрагменты строительных материалов, камня, кухонная и столовая утварь, монеты и курительные трубки, в ходе масштабных раскопок в Бахчисарае.

Как рассказал ТАСС руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен, тысячи находок оказались на территории Ханского дворца.

«Одно из мест во дворе свитского корпуса принесло нам массу предметов быта - это и глиняные курительные трубки, кухонная и столовая керамика, монеты и многое другое», - сказал Герцен.

По его словам, материальную и историческую ценность находок из Ханского дворца можно будет установить только после проведения необходимых исследований, когда артефакты очистят от грязи и классифицируют.

«Такая многоступенчатая работа. Но пока более четко о находках говорить еще рано. Сейчас каждый день дает не десятки, а сотни находок», - добавил руководитель раскопок.

Герцен рассказал, что такие полномасштабные раскопки на территории дворца проходят впервые.