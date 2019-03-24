Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

Автоэксперты назвали три самых надежных внедорожника 2019 года.

На первом месте расположилась Toyota Land Cruiser Prado. Цена автомобиля начинает от 2,4 миллионов рублей. Модель оснащена полным приводом и рамной конструкцией. Также специалисты назвали большим плюсом данного автомобиля высокий уровень комфорта и проходимость.

Вторую позицию занял Mitsubishi Pajero Sport. Стартовая цена транспортного средства составляет 2,3 миллиона рублей. По мнению экспертов, благодаря стальной лонжеронной раме этот автомобиль является крайне надежным.

Замыкает тройку лидеров рейтинга, составленного порталом «Автоновости дня», Subaru Forester с начальной ценой от двух миллионов рублей. Отмечается, что эта машина компактна и при этом практична. Кроме того, многодисковая муфта данного авто, ответственная за то, какой процент мощности двигателя достанется задним колесам, распределяет крутящий момент в зависимости от текущей ситуации на дороге.