МЧС предупредило жителей Москвы и области о ветре и мокром снеге

Мокрый снег с дождем и сильный ветер ожидаются в Москве и области 24 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«До 21:00 24 марта в Московской области и Москве местами ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега», - отметили в ведомстве.

Также с 12.00 до 23.00 в московском регионе ожидается усиление ветра порывами 15 м/с.

В экстренном ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок на личном авто в связи с непогодой. Пешеходам спасатели посоветовали обходить шаткие строения и избегать деревьев.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает «рецидив зимы» на следующей неделе.