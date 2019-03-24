Экипаж лайнера Viking Sky перезапустил три двигателя из четырех

Экипажу круизного лайнера Viking Sky, который попал в шторм и потерял ход у берегов Норвегии, удалось перезапустить три из четырех двигателей, сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на норвежские спасательные службы.

Согласно сведениям сервиса MarineTraffic, отслеживающего морскую навигацию, сейчас лайнер дрейфует со скоростью 3,4 узла примерно в десяти километрах от норвежского города Молде.

По последней информации, спасатели эвакуировали с лайнера около 400 из 1373 человек. Спасательная операция проводится на трех вертолетах. Также вокруг Viking Sky, по данным MarineTraffic, находятся несколько небольших судов, которые тоже участвуют в эвакуации. Сначала операция осложнялась погодными условиями, но в настоящее время ветер ослаб, и ситуация стала спокойнее. На борту лайнера находятся четверо россиян, они являются членами экипажа.

Напомним, 23 марта у Viking Sky отказал двигатель. Происшествие случилось около западного побережья Норвегии.