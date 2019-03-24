Почти 400 человек эвакуированы с норвежского судна Viking Sky

Спасатели эвакуировали около четырехсот человек с круизного лайнера Viking Sky, двигатель которого отказал в открытом море около Норвегии. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

По последним данным, 371 человек был спасен. Всего на пароме 1373 человека.

Как передает издание, ветер в районе стих и судно продолжает путь к городу Молде. Тем не менее, эвакуация продолжается.

Отмечается, что трое пассажиров получили серьезные травмы. Незначительные ранения также зафиксированы еще у 14 человек.

Напомним, среди членов экипажа - четверо россиян.