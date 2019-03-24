Водитель разбился, врезавшись в препятствие на Кутузовском проспекте в Москве

Водитель Mitsubishi погиб в ДТП, не справившись с управлением на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД РФ по столице.

Авария произошла в районе дома 35 по Кутузовскому проспекту. В полиции сообщили, что водитель наехал на препятствие на съезде с Третьего транспортного кольца.

«Водитель легкового автомобиля марки Mitsubishi Lancer не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате аварии погиб один человек, еще один пострадал», - говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе Москвы уточнили, что погиб водитель 1988 года рождения, у которого было 54 штрафа за превышение скорости. Обстоятельства аварии выясняются.