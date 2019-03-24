Сербский посол рассказал, что могло бы предотвратить бомбардировки НАТО по Югославии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербии в РФ Славенко Терзич заявил, что бомбардировки НАТО по Югославии двадцатилетней давности можно было бы избежать, если бы в 1999 году Россия была бы столь же мощным государством, как сейчас.

«Я думаю, что на сегодняшний день это было бы немыслимо. С этим руководством Российской Федерации и отношением к Сербии и вообще к сербскому народу», - сообщил он в интервью «Звезде».

Политик отметил, что после того, как президентом России стал Владимир Путин, внутри страны произошел ряд существенных изменений: например, укрепление армии, а также развитие чувства единства внутри народа.

«Я считаю, что, если бы сегодняшняя Россия была тогда, НАТО бы не пошли (против Югославии - прим. ред)», - заключил Терзич.

Сегодня, 24 марта, в Сербии наступила двадцатая годовщина начала бомбардировки Югославии силами военного альянса.

Жертвами тогда стали более двух тысяч мирных жителей. Среди них были и дети - 89 погибших.