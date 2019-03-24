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Чижов назвал бомбежки Югославии грубейшим нарушением международного права

Василиса Морозова
10:41 24.03.2019
Двадцатая годовщина начала бомбардировок Югославии авиацией НАТО является основанием напомнить, что их действия были грубейшим нарушением международного права, уверен постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Чижов назвал бомбежки Югославии грубейшим нарушением международного права
© Фото: Google Street View

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил РИА Новости, что действия стран — членов НАТО в Югославии в 1999 году являются грубейшим нарушением норм международного права, о чем следует напомнить в 20-ю годовщину начала бомбежек авиацией альянса Югославии.

По словам Чижова, «история не знает сослагательного наклонения». Поэтом, по его словам, миру и НАТО об этом напомнить, как раз в 20-ю годовщину этих бомбардировок.

«Бомбардировки натовской авиацией в центре Европы, были грубейшим нарушением международного права, сомнений нет ни у кого, даже у тех, кто принимал соответствующие решения», - сказал дипломат.

Напомним, вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии спровоцировало бомбардировку Югославии силами НАТО в обход Совбеза ООН. За время бомбежек с 24 марта по 10 июня 1999 года погибло не менее 2,5 тысяч человек, еще 12,5 тыс. пострадали.

В МИД России подчеркнули, что у альянса не было никаких оснований для того, чтобы начинать бомбардировки, продолжавшиеся на протяжении 78 дней. А боеприпасы, которые использовало НАТО, содержали обедненный уран, что привело к росту онкологических заболеваний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что события в Югославии совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.

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