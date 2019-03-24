Чижов назвал бомбежки Югославии грубейшим нарушением международного права

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил РИА Новости, что действия стран — членов НАТО в Югославии в 1999 году являются грубейшим нарушением норм международного права, о чем следует напомнить в 20-ю годовщину начала бомбежек авиацией альянса Югославии.

По словам Чижова, «история не знает сослагательного наклонения». Поэтом, по его словам, миру и НАТО об этом напомнить, как раз в 20-ю годовщину этих бомбардировок.

«Бомбардировки натовской авиацией в центре Европы, были грубейшим нарушением международного права, сомнений нет ни у кого, даже у тех, кто принимал соответствующие решения», - сказал дипломат.

Напомним, вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии спровоцировало бомбардировку Югославии силами НАТО в обход Совбеза ООН. За время бомбежек с 24 марта по 10 июня 1999 года погибло не менее 2,5 тысяч человек, еще 12,5 тыс. пострадали.

В МИД России подчеркнули, что у альянса не было никаких оснований для того, чтобы начинать бомбардировки, продолжавшиеся на протяжении 78 дней. А боеприпасы, которые использовало НАТО, содержали обедненный уран, что привело к росту онкологических заболеваний.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что события в Югославии совпали с периодом, когда в Вашингтоне решили, что США победили в холодной войне.